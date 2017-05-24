Смена кадров

Нового министра по природопользованию и экологии назначили в Карелии

Виктор Чикалюк ушел из правительства республики. Его кресло уже занял другой чиновник.





В соответствии с указом врио главы Карелии с 24 мая и.о. министра по природопользованию и экологии региона назначен Алексей Щепин. Вся его трудовая деятельность связана с охраной и защитой лесов.





После получения профильного высшего образования в Красноярской государственной технологической академии в 1997 году он начал свою работу помощником лесничего, трудился на различных должностях в органах власти, отвечающих за лесной контроль.





До последнего времени Алексей Щепин работал начальником Управления охраны и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства.





Добавим, что другим указом Артур Парфенчиков освободил предыдущего министра по природопользованию и экологии республики Виктора Чикалюка от занимаемой должности.





24.05.2017