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24.05.2017

Смена кадров

Нового министра по природопользованию и экологии назначили в Карелии

Виктор Чикалюк ушел из правительства республики. Его кресло уже занял другой чиновник.

В соответствии с указом врио главы Карелии с 24 мая и.о. министра по природопользованию и экологии региона назначен Алексей Щепин. Вся его трудовая деятельность связана с охраной и защитой лесов.

После получения профильного высшего образования в Красноярской государственной технологической академии в 1997 году он начал свою работу помощником лесничего, трудился на различных должностях в органах власти, отвечающих за лесной контроль.

До последнего времени Алексей Щепин работал начальником Управления охраны и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства.

Добавим, что другим указом Артур Парфенчиков освободил предыдущего министра по природопользованию и экологии республики Виктора Чикалюка от занимаемой должности.


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