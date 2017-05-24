Школа искусства

Будущих карельских режиссеров ждут на обучении в ГИТИСе

Министерство культуры республики и Российский институт театрального искусства подписали договор о целевом приеме студентов из нашего региона на 2017/2018 учебный год.





Впервые от Карелии в рамках целевой подготовки кадров в области культуры пять человек будут поступать на специальности «Актерское искусство», «Режиссура» и «Режиссура театра». Обучение пройдет по очной и заочной формам.





Поступить в ГИТИС по целевому приему смогут абитуриенты из Петрозаводска, Калевальского и Кондопожского районов.





24.05.2017