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24.05.2017

Школа искусства

Будущих карельских режиссеров ждут на обучении в ГИТИСе

Министерство культуры республики и Российский институт театрального искусства подписали договор о целевом приеме студентов из нашего региона на 2017/2018 учебный год.

Впервые от Карелии в рамках целевой подготовки кадров в области культуры пять человек будут поступать на специальности «Актерское искусство», «Режиссура» и «Режиссура театра». Обучение пройдет по очной и заочной формам.

Поступить в ГИТИС по целевому приему смогут абитуриенты из Петрозаводска, Калевальского и Кондопожского районов.


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  • актеришек дохрена, работать некому (Гость)
    24.05.2017 12:08:15
    +1 -1


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