Возвращение к прошлому

Мэр Петрозаводска поддержала идею поставить часовню на площади Кирова

Власти города и республики согласны с предложением местной епархии построить культовый объект в честь Святого Фаддея.





Глава карельской столицы заявила, что поддерживает воссоздание часовни в честь покровителя Петрозаводска.





- Исторически Святой Фаддей - покровитель города, наш святой. В духовном смысле это важно для Петрозаводска и республики в целом, - сказала Ирина Мирошник.





Мэр также отметила, что решение вопроса стало возможным после того, как к нему подключился врио губернатора Артур Парфенчиков. В свою очередь, в администрации проект уже прошел необходимые процедуры: его рассмотрели на градостроительном совете, согласовали площадь участка под строительство часовни и ее облик. Теперь обсудить идею установки часовни святого Фаддея на площади Кирова предстоит горожанам на общественных слушаниях, которые состоятся 25 мая.





- Совершенно очевидно, что восстановление часовни в память о Святом Фаддее Петрозаводском на площади Кирова станет вкладом в дело возрождения историко-культурного наследия города. Это - новый шаг на пути воссоздания исторического облика Петрозаводска, который будет привлекательным и для горожан, и для туристов. Городу нужны и важны объекты, которые станут для него своеобразными хранителями, поддерживающими историческую память общества, - отметила Ирина Мирошник.





24.05.2017