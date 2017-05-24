Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
24.05.2017

Возвращение к прошлому

Мэр Петрозаводска поддержала идею поставить часовню на площади Кирова

Власти города и республики согласны с предложением местной епархии построить культовый объект в честь Святого Фаддея.

Глава карельской столицы заявила, что поддерживает воссоздание часовни в честь покровителя Петрозаводска.

- Исторически Святой Фаддей - покровитель города, наш святой. В духовном смысле это важно для Петрозаводска и республики в целом, - сказала Ирина Мирошник.

Мэр также отметила, что решение вопроса стало возможным после того, как к нему подключился врио губернатора Артур Парфенчиков. В свою очередь, в администрации проект уже прошел необходимые процедуры: его рассмотрели на градостроительном совете, согласовали площадь участка под строительство часовни и ее облик. Теперь обсудить идею установки часовни святого Фаддея на площади Кирова предстоит горожанам на общественных слушаниях, которые состоятся 25 мая.

- Совершенно очевидно, что восстановление часовни в память о Святом Фаддее Петрозаводском на площади Кирова станет вкладом в дело возрождения историко-культурного наследия города. Это - новый шаг на пути воссоздания исторического облика Петрозаводска, который будет привлекательным и для горожан, и для туристов. Городу нужны и важны объекты, которые станут для него своеобразными хранителями, поддерживающими историческую память общества, - отметила Ирина Мирошник.


« Будущих карельских режиссеров ждут на обучении в ГИТИСеКоординационный Совет по иностранным инвестициям может появиться в Карелии »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Там напротив еще часовню ставить собираются. Можно в память Фаддея поставить крест было, да и там еще десятки людей на этой площади похоронены, там погост был. (Гость)
    24.05.2017 13:36:55
    +1 -1
  • Для начала можно пороть по субботам. Желающих будет много (Гость)
    24.05.2017 14:36:25
    +1 -1
  • Поликлинику детскую на Анохина восстановили бы ... (Гость)
    24.05.2017 15:42:57
    +1 -1
  • Памятник Зевсу нада там установить (Гость)
    24.05.2017 16:32:48
    +1 -1
  • а парковаться на праздники опять в дворах?. z (Гость)
    24.05.2017 16:39:42
    +1 -1
  • а парковаться на праздники опять в дворах?. я (Гость)
    24.05.2017 16:39:53
    +1 -1
  • Какой(ая) она молодец,это сейчас так важно! Все остальные задачи уже давно выполнены: прекрасные дороги,безаварийная разметка на дорогах,фонтаны работают,чистота в городе ,аж от блеска глаза слепит,молодец Ирина,так держать,вот это настоящий сити-менеджер!!!. Переизбрать пожизненно! (Гость)
    24.05.2017 19:04:37
    +1 -1
  • часовня под боком у лицедеев, напротив кабака .... забавно (Гость)
    24.05.2017 21:11:27
    +1 -1
  • Дороги отремонтируй дура!. Сиси-менеджер (Гость)
    24.05.2017 23:44:46
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]