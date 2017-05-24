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24.05.2017

Развитие связей

Координационный Совет по иностранным инвестициям может появиться в Карелии

С такой инициативой выступил врио главы Карелии на встрече с руководителями и представителями финских и российско-финских предприятий.

Во встрече приняли участие премьер-министр правительства региона Александр Чепик, руководители профильных министерств и ведомств, с финской стороны – консул, руководитель Петрозаводского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Туомас Киннунен.

- Главной задачей совета станет конструктивное общение на принципах доверия и дальнейшего взаимодействия. У нас много совместных идей и инициатив. Нам нужно снять барьеры для работы иностранного бизнеса в Карелии, - заявил руководитель региона.

Встреча прошла в режиме диалога. В начале общения Артур Парфенчиков рассказал об основных экономических показателях Карелии, перспективах развития региона, где большая роль отводится финскому бизнесу.

- Финляндия, наш европейский сосед, традиционно является важным партнером республики. Двустороннее сотрудничество активно развивается по многим направлениям: и совместная деятельность в рамках Еврорегиона «Карелия», и реализация программ приграничного сотрудничества в формате Российская Федерация – Европейский Союз. Удельный вес Финляндии в торговом обороте Карелии по итогам 2016 года составил 26%. В Карелии для финского бизнеса есть большие перспективы. Связаны они с устойчивым социально–экономическим положением региона. У нас отмечен стабильный рост объемов производства промышленной продукции. Индекс производства составил 103,3%. В 2016 году увеличились объемы в добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах.

Артур Парфенчиков отметил, что финский бизнес могло бы заинтересовать открытие новых производств на создаваемых в Карелии территориях опережающего социально-экономического развития.

- Такая территория создана в Надвоицах. Рассматривается заявка о создании ТОСЭР в Кондопоге, планируется создание ТОСЭР в Пудоже, Питкяранте, Костомукше. Партнерам ТОСЭР гарантировано получение преференций по налогу на прибыль, имущество и землю, а также уменьшение выплат во внебюджетные государственные фонды, - сказал руководитель региона.

Также к перспективным направлениям сотрудничества могут быть отнесены совместные проекты в сфере развития туристического сервиса, участие в сельскохозяйственных проектах, в частности по переработке сельхозпродукции, сбору и переработке дикоросов. Кроме традиционного лесопромышленного комплекса, в основу которого должны войти современные технологии устойчивого лесопользования, отдельным направлением для установления партнерских отношений Артур Парфенчиков назвал сферу развития аквакультуры.

Консул Туомас Киннунен в приветственном слове отметил важность экономических, социально–культурных отношений Финляндии и России, особенно в новых сферах сотрудничества. Затем консул предоставил слово руководителям и представителям финских компаний. Каждый из выступавших обозначил основные направления работы предприятий, круг вопросов российско–финских отношений, требующих решения не только на региональном, но и федеральном уровне.

Артур Парфенчиков предложил создать Координационный совет по иностранным инвестициям при Правительстве Карелии, где на регулярной основе обсуждались бы все проблемные вопросы, необходимые, по мнению бизнеса, изменения в законодательство, предложения по конкретным проектам.

- Между Карелией и Финляндией много сделано, но еще больше возможностей нам предстоит реализовать. Для этого и будет создан Совет, который я предлагаю проводить на регулярной основе, используя площадки предприятий, - подчеркнул врио губернатора.


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  • Да финнам нужен только лес, а вы им нахрен не уперлись со своими проектами.. сколково (Гость)
    24.05.2017 15:25:05
    +1 1-1
  • Финны не дураки,сколько раз обжигались,теперь знают,что бизнес в России- это рулетка, с плохим концом только..... Бизнес у нас порабощён чинушами... (Гость)
    24.05.2017 15:26:34
    +1 1-1
  • Страна Советов,блин,никак из дерьма не выберемся...обещалки к 2030 году уже начались,кое-кто их в гробу уже встретит.... Советский Союз....никак не расстанемся... (Гость)
    24.05.2017 21:42:18
    +1 1-1
  • ничо не будя...финны не дураки... (Гость)
    24.05.2017 22:41:49
    +1 1-1
  • Лет 15 назад финны ещё главного клоуна Кремля всерьёз принимали,сейчас ,разумеется,понимают его место в системе,однако партия одного человека здесь процветает во всю,но это может быть только при очень неграмотном народе,чего и добивались сверху.... Финны поумнели,лес берут,ещё кое-что и смеются над Россией.... (Гость)
    24.05.2017 23:00:24
    +1 1-1


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