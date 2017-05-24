Озеленение города

Жителей Петрозаводска приглашают на экологическую акцию

Деревья вновь будут сажать в одном из районов карельской столицы.





Мэрия Петрозаводска приглашает жителей города принять участие в мастер-классе по созданию ландшафтных композиций. В рамках мероприятия будет создана хвойная ландшафтная композиция из туи, можжевельника и сосны горной. Мастер-класс пройдет 24 мая в 16:00 в парке "Петровский родник". Место встречи: напротив дома № 13 по улице Петрова.





Также горожан приглашают принять участие в акции по посадке зеленых насаждений, которая пройдет на аллее Надежды по улице Петрова 26 мая в 16:00. В рамках экологического мероприятия будет высажено более 60 деревьев и кустарников, включая рябины, клены и барбарис.





24.05.2017