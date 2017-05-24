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24.05.2017

Не призналась сразу

Школьница в Карелии украла деньги из сумки учительницы

Юная жительница Суоярвского района стала фигуранткой уголовного дела.

Утром 15 мая в средней школе одного из поселков Суоярвского района учительница обнаружила пропажу денег. Во время перемены она вышла из класса, однако оставила в кабинете сумку, где лежали пять тысяч рублей.

Сначала классный руководитель попыталась самостоятельно выяснить, кто причастен к краже. Она поговорила с учениками и их родителями, призывая уладить вопрос без привлечения полиции. Но никто из учащихся не сознался. Тогда учительница написала заявление в дежурную часть.

Сотрудник уголовного розыска установил подозреваемую. Ею оказалась несовершеннолетняя учащаяся. Как выяснили полицейские, деньги она потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.


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