Постоянный контроль

За строительством перинатального центра в Петрозаводске будут следить онлайн

Компания «Ростелеком» установила систему видеонаблюдения на строительной площадке перинатального центра.





Камеры видеонаблюдения на строящемся объекте на Лесном проспекте смонтировали специалисты карельского филиала «Ростелекома». Также связисты оборудовали линии связи для временного высокоскоростного подключения объекта к сети Интернет на скорости 60 Мбит/сек.









Для подключения системы видеонаблюдения и организации доступа к сетевым ресурсам было подготовлено индивидуальное техническое решение, реализация которого основывалась на использовании волоконно-оптических линий связи и возможностях беспроводной передачи данных.





- Для круглосуточного видеонаблюдения по периметру строящегося объекта, а также внутри помещений были установлены IP -камеры. По желанию заказчика количество установленных камер может быть увеличено. Изображение в режиме онлайн передается на сайт подрядной организации «СМУ-303», которая ведет строительство перинатального центра. Таким образом, любой пользователь сети может наблюдать за возведением объекта, - рассказал руководитель направления отдела технической инфраструктуры Карельского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Киприянов.





Напомним, строительство перинатального центра в Петрозаводске ведется в рамках Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации и является частью подготовки Карелии 100-летию в 2020 году. Строительство объекта находится на контроле президента России и Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования республики.





24.05.2017