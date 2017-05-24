На заметку

Рейсовые автобусы доставят жителей Карелии до места торжеств в День республики

В день рождения республики до Олонца, где пройдут праздничные мероприятия, можно будет доехать на автобусах.





В субботу, 10 июня, или заранее в Олонец можно будет добраться с автовокзала Петрозаводска по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок № 517 «Петрозаводск – Олонец – Питкяранта – Сортавала» и № 519 «Петрозаводск – Олонец». Об этом сообщили в Государственном комитете республики по дорожному хозяйству, транспорту и связи.





Кроме того, через Олонец проходят автобусы большого класса, курсирующие по межрегиональному маршруту регулярных перевозок № 965 «Автовокзал Петрозаводска – автовокзал Санкт-Петербурга». В расписании движения этих автобусов предусмотрена остановка на станции в Олонце.





Жители Карелии, проживающие в других районах, за исключением Приладожья, для поездки в Олонец могут воспользоваться рейсами межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок с пересадкой на автовокзале Петрозаводска. Подробное расписание на все рейсы есть на сайте правительства Карелии.





Для стоянки личного транспорта, на котором в Олонец приедут гости города, планируется отвести две полосы улицы Урицкого.





24.05.2017