Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
25.05.2017

Пойдет под суд

Тело мужчины нашли в квартире жилого дома в Карелии

Житель Сегежского района под действием алкоголя напал на знакомого и заколол его насмерть.

16 мая 2017 года в одной из квартир поселка Надвоицы обнаружили тело местного жителя с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, 35-летний обвиняемый, будучи пьяным, пришел к себе домой, где обнаружил знакомого своей сожительницы, которого она привела в квартиру. Между мужчинами произошел конфликт, и обвиняемый неоднократно ударил ножом потерпевшего. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия, сообщили в Следкоме Карелии.

По ходатайству следователя злоумышленника арестовали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.


« Водитель пострадал в ДТП в ПетрозаводскеМэрия проверила качество ремонта дорог Петрозаводска »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Территория опережающего развития (Гость)
    25.05.2017 09:50:32
    +1 -1

  • Территория опережающего развития

    Личная жилая территория опережающего развитие (Гость)
    25.05.2017 12:29:30
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]