Пойдет под суд

Тело мужчины нашли в квартире жилого дома в Карелии

Житель Сегежского района под действием алкоголя напал на знакомого и заколол его насмерть.





16 мая 2017 года в одной из квартир поселка Надвоицы обнаружили тело местного жителя с признаками насильственной смерти.





По версии следствия, 35-летний обвиняемый, будучи пьяным, пришел к себе домой, где обнаружил знакомого своей сожительницы, которого она привела в квартиру. Между мужчинами произошел конфликт, и обвиняемый неоднократно ударил ножом потерпевшего. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия, сообщили в Следкоме Карелии.





По ходатайству следователя злоумышленника арестовали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.





25.05.2017