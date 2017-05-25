25.05.2017
Пойдет под суд
Тело мужчины нашли в квартире жилого дома в Карелии
Житель Сегежского района под действием алкоголя напал на знакомого и заколол его насмерть.
16 мая 2017 года в одной из квартир поселка Надвоицы обнаружили тело местного жителя с признаками насильственной смерти.
По версии следствия, 35-летний обвиняемый, будучи пьяным, пришел к себе домой, где обнаружил знакомого своей сожительницы, которого она привела в квартиру. Между мужчинами произошел конфликт, и обвиняемый неоднократно ударил ножом потерпевшего. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия, сообщили в Следкоме Карелии.
По ходатайству следователя злоумышленника арестовали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.