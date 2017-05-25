Латают ямы

Мэрия проверила качество ремонта дорог Петрозаводска

Городские власти вместе с общественными контролерами объехали улицы, которые приводят в порядок по гарантийным обязательствам.





Работы по устранению недостатков на дорогах, отремонтированных в 2016 году, фирма «ПСК Строитель» начала сразу после схода снега. На сегодняшний день все дефекты устранены, проведены работы по грейдированию улиц с грунтовым покрытием на территории ТИЗ «Усадьба». Сейчас администрация Петрозаводска ежедневно проводит приемку работ.





Начальник Управления городского хозяйства и транспорта Юлия Мизинкова вместе с общественными контролерами провели объезд нескольких объектов, недостатки на которых устранялись в рамках гарантии.





- Мы посмотрели выполнение работ по гарантийным обязательствам прошлого года и позапрошлых лет. На Комсомольском проспекте и по улице Ровио появились незначительные дефекты: разошелся шов в нескольких местах по центральной части дороги, поэтому подрядчик провел работы по проливке шва вдоль всей проезжей части. На улице Лыжной под железнодорожным мостом дорожники выполнили ремонт в рамках гарантийных обязательств по контракту 2014 года. Замечаний не выявлено, - рассказала Юлия Мизинкова.





Кроме того, в прошлом году подрядчик укладывал грунтовое покрытие в ТИЗ «Усадьба». Та часть дороги, которая была ранее отремонтирована по гарантии, начинает постепенно разрушаться. По этой территории мэрия города примет отдельное решение и обратится к подрядной организации с просьбой провести работы летом.





25.05.2017