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25.05.2017

Лучшие среди лучших

Карельские тхэквондистки выиграли серебро и золото на кубке России

Наши спортсменки стали лучшими в стране на соревнованиях по тхэквондо.

С 22 по 25 мая в Ульяновске прошел Кубок России по тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие карельские спортсменки Анастасия Ложкина и Олеся Бардаченко.

По словам тренера Сергея Петрова, Анастасия провела пять боев, финальный поединок стал для нее очень напряженным. Однако девушке удалось одержать победу в четвертом раунде и в итоге завоевать золотую медаль в весовой категории женщин до 53 килограммов. Олеся стала серебряным призером в весовой категории женщин свыше 73 килограммов.


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