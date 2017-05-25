Электронные компоненты и их особенности

Отличительной чертой всех без исключения электронных устройств является наличие в конструкции специальных электронных компонентов. Что они представляют собой, каковы их особенности?





Электронные компоненты представляют собой конструкцию, которая включает в себя множество отдельных деталей. Для их соединения используется специально созданная схема.

Электронные устройства находят широкое применение в разных сферах жизнедеятельности человека. Они отличаются конструкциями, функциями, назначением, но при этом у них есть одна важная составляющая – электронные компоненты. Их еще называют радиодеталями.





Конструкционные особенности





Особенностью электронных компонентов является не монолитная конструкция, а множество отдельных деталей, для соединения которых используется специально созданная схема. Она позволяет создавать своеобразный функциональный «пазл». Электронные компоненты различного назначения производятся на заводах, оснащенных специальным оборудованием с применением особых технологий и соблюдением стандартов. Все изделия имеют завершенную форму и определенный внешний вид.





Виды





Существуют активные и пассивные электронные компоненты . В разряд первых входят полупроводниковые детали и электронные лампы разных видов. Пассивными компонентами называются конденсаторы, трансформаторы, индуктивные катушки, резисторы и так далее. Все вышеперечисленные элементы входят в конструкцию всех без исключения электронных приборов.





Определенные тонкости монтажных работ





Монтаж поверхностного типа разделяется на односторонний и двусторонний. Он отличается простотой. Операция не требует обязательного нанесения клея на плату, так как фиксацию элементов обеспечивает припойная паста. При смешанно-разнесенном монтаже деталей, которые крепятся в отверстия, располагаются наверху платы, а элементы, предназначенные для монтажа поверхностным методом, крепятся с обратной стороны. Такой вариант способствует уменьшению количества переворотов платы.





Самым сложным является монтаж смешанного типа, так как он предусматривает большое количество операций с частым использованием пайки, что может оказывать негативное влияние на качество монтируемых деталей. На печатных платах применяется односторонний выводной вид монтажа, который не отличается сложностью и трудоемкостью. Процесс может осуществляться вручную или полуавтоматическим способом.





Одним из самых распространенных в мире является односторонний выводной, а также поверхностный монтаж, который выполняется с применением технологии, предусматривающей оплавление припойного материала. На потребительский рынок электронные компоненты поставляются в специальных упаковках, предусмотренных для каждого вида изделий, чтобы обеспечить их целостность и сохранность.





25.05.2017