Несчастный случай

Школьница выпала из окна в Петрозаводске и попала в больницу

Воспитанница местного интерната чудом осталась жива после падения со второго этажа. Ее поймал проходивший мимо мужчина.





Инцидент произошел 22 мая. Примерно в 16 часов 10-летняя ученица интерната для слабовидящих №23 играла в помещении, пока ждала маму после уроков. Она села на подоконник и свесила ноги из окна второго этажа.





Мимо проходил мужчина, который предупредил девочку об опасности. Тогда школьница решила вернуться в помещение, но не удержалась и упала вниз. К счастью, прохожий поймал ребенка. Девочка отделалась переломом пальца. Ее доставили в ДРБ.





Сотрудники прокуратуры уже занимаются произошедшим. Виновных обещают привлечь к ответственности.





25.05.2017