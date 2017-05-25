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25.05.2017

Несчастный случай

Школьница выпала из окна в Петрозаводске и попала в больницу

Воспитанница местного интерната чудом осталась жива после падения со второго этажа. Ее поймал проходивший мимо мужчина.

Инцидент произошел 22 мая. Примерно в 16 часов 10-летняя ученица интерната для слабовидящих №23 играла в помещении, пока ждала маму после уроков. Она села на подоконник и свесила ноги из окна второго этажа.

Мимо проходил мужчина, который предупредил девочку об опасности. Тогда школьница решила вернуться в помещение, но не удержалась и упала вниз. К счастью, прохожий поймал ребенка. Девочка отделалась переломом пальца. Ее доставили в ДРБ.

Сотрудники прокуратуры уже занимаются произошедшим. Виновных обещают привлечь к ответственности.


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