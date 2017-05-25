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25.05.2017

Ловкие аферисты

Мошенники обманом отняли недвижимость у жителей Петрозаводска на шесть миллионов

Двое товарищей придумали аферу, чтобы без каких-либо денежных затрат получить права на имущество обманутых потерпевших.

По версии следствия, с 2010 по 2012 год обвиняемые, действуя в сговоре с петрозаводчанином, вводили в заблуждение жителей города, которые нуждались в деньгах. Подельники предлагали им займы в необходимых суммах.

Одним из условий предоставления средств было фиктивное оформление права собственности на недвижимость в качестве залога якобы для гарантий возврата денег.

Потерпевшие соглашались с выдвинутыми требованиями. Однако обвиняемые обманывали потерпевших относительно юридических последствий сделки купли-продажи объектов и своих истинных намерений. Таким образом они получили право на собственность людей без выплаты каких-либо средств. Своими действиями обвиняемые причинили потерпевшим ущерб на сумму более шести миллионов рублей.

В настоящее время утверждено обвинительное заключение, после вручения которого дело направят в суд. Злоумышленники рискуют получить до 10 лет заключения.


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