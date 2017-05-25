Новые возможности

Сбербанк и Google поддержат малый бизнес в Карелии

Обе компании в сотрудничестве запустили бесплатную программу «Бизнес класс», направленную на поддержку малого и микробизнеса на территории нашего региона.





К проекту также присоединились соседние регионы: Новгородская, Мурманская и Вологодская области. Принять участие в «Бизнес классе» смогут как опытные, так и начинающие предприниматели. Регистрация открыта с 23 мая на сайте www.business-class.pro





- Правительство Карелии одной из приоритетных задач своей работы ставит создание удобных и комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса. Уверен, что реализация в республике всероссийской программы «Бизнес класс» окажет реальную помощь действующим и начинающим предпринимателям. Важно, что проект для участников бесплатный, а его организаторами выступили всемирно известные компании, — прокомментировал врио главы республики.





Старт занятий запланирован на 15 августа. Программа рассчитана на пять месяцев и включает в себя как онлайн-модули — видеоуроки и тестовые задания, так и офлайн-элементы — наставничество и встречи с опытными экспертами. Самые активные участники смогут посетить очные мастер-классы в Великом Новгороде. Такие тренинги помогут завязать деловые знакомства и опробовать новые методики построения и развития бизнеса на практике.





- Мы рады, что «Бизнес класс» Сбербанка и Google востребован российскими предпринимателями — уже более чем 40 тысяч человек из 13 регионов познакомились с программой. Рассчитываем, что за два года к программе присоединятся более 100 тысяч человек со всей России, включая предпринимателей из Карелии, Новгородской, Мурманской и Вологодской областей. Банк заинтересован, чтобы в стране появлялось все больше представителей малого бизнеса, которые будут грамотными потребителями финансовых продуктов. Их возможности вести бизнес будут шире, а вклад в экономику весомее, — отметил вице-президент, руководитель дирекции GR Сбербанка Андрей Шаров.





При регистрации в программе участники смогут выбрать одну из двух траекторий обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» и «Я хочу развивать существующий бизнес». В зависимости от направления зарегистрированным пользователям будет предложен курс с учетом их основных интересов и потребностей. Более опытные предприниматели займутся анализом и оценкой слабых сторон своих компаний, развитием бизнес-навыков, оптимизацией своего дела и стратегией его продвижения. Начинающие присоединятся к программе, направленной на создание бизнес-плана, открытие и развитие собственного дела с нуля. Программы траекторий уникальны и разработаны российскими деловыми экспертами.





- Прежде всего, «Бизнес класс» направлен на получение практических знаний и навыков для грамотного ведения бизнеса. Мы заинтересованы в том, чтобы представители МСП-сектора максимально эффективно использовали современные инструменты и сервисы для развития и продвижения собственного дела, — говорит Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия. — Мы благодарны правительству Карелии за поддержку проекта. Надеемся, что благодаря нашей программе действующие предприниматели региона узнают о том, какие процессы в компании можно оптимизировать, а начинающие смогут разработать бизнес-план и начать свой бизнес.





- Совместный проект Сбербанка и Google получил позитивный отклик предпринимателей и правительства в тех регионах, где программа уже запущена. Уверен, что и в Карелии инициатива будет востребована. Для нас важно, что «Бизнес класс» нацелен на повышение уровня компетенций действующих и потенциальных предпринимателей, что, конечно, поспособствует появлению в регионе новых современных бизнес-проектов и, следовательно, дополнительных рабочих мест, — отметил Иван Смирнов, заместитель управляющего Карельским отделением ПАО "Сбербанк".





25.05.2017