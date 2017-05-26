Посильная помощь

Казаки Карелии начнут патрулировать леса

Представители казачества в республики согласились участвовать в природоохранных мероприятиях.





В Петрозаводске прошло заседание рабочей группы по вопросам, касающимся российского казачества в регионе. Атаман Отдельского казачьего общества республики Олег Митягин представил отчет о работе организации за 2016 год.





- За последние три года нам удалось структурировать деятельность казаков, наладить рабочее взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями культуры и образования, нашими коллегами из социально ориентированных некоммерческих организаций. Но нам есть над чем работать, и мы не останавливаемся на достигнутом, - отметил Олег Митягин.





Участники заседания рассмотрели вопрос о возможностях привлечения казаков к патрулированию лесов и природоохранным мероприятиям. В том числе, чтобы предотвращать незаконную заготовку и оборот древесины в Карелии в 2017 – 2020 годах.





По словам ведущего специалиста Министерства экологии республики Олега Пантелеева, можно заключить соглашения о взаимодействии с Отдельским казачьим обществом Карелии по участию казаков в охране лесов от пожаров, защите, воспроизводству лесов и пресечению нарушений лесного законодательства на территории региона.





Сегодня существует практика взаимодействия казаков с органами госвласти по вопросам исполнения природоохранного законодательства: так, например, хуторское казачье общество «Преображенское» из Петрозаводска, внесенное в госреестр казачьих обществ в Российской Федерации, имеет действующее соглашение с Росприроднадзором, где определены вопросы охраны окружающей среды, проведения совместных мероприятий по выявлению несанкционированных свалок, нарушений режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, рассказали в правительстве Карелии.





26.05.2017