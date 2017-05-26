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26.05.2017

Станет прохладнее

Тепло отключат сегодня в домах Петрозаводска

После неоднократных просьб жителей региона, Минстрой Карелии решил начать отключение тепла.

В связи с обращениями граждан и заявками администраций местного самоуправления республики Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии издало приказы по отключению ряда районов от теплоснабжения.

Как отметил руководитель ведомства Дмитрий Матвиец, это коснется пока только жилого фонда.

- Принято решение прекратить подачу тепла только в жилом фонде, чтобы граждане не платили ресурсоснабжающим организациям лишние деньги за тепло. Но, учитывая нестабильность карельской погоды, мы решили не отключать от тепла социальные объекты, там, где есть такая техническая возможность. Это будет сделано только после окончательного установления комфортной температуры наружного воздуха, - отметил министр.

Сегодня, 26 мая, с 08.00 теплоснабжение отключат в Петрозаводском городском округе, а также в Кондопожском, Сортавальском, Пряжинском, Лахденпохском, Питкярантском, Олонецком, Суоярвском районах.


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  • всё в нашем государстве повторяется - опять по просьбе граждан- сами уже не в состоянии думать (Гость)
    26.05.2017 11:39:34
    +1 -1

  • по просьбе граждан

    Херои капиталлистического труда нам втюхивают "по многочисленным просьбам трудящихся".
    Вальцман (Порошенко) отдыхает (Гость)
    26.05.2017 12:23:40
    +1 -1


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