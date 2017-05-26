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26.05.2017

На заметку

Светофор на Чапаева в Петрозаводске сменит режим работы

С начала лета на одном из перекрестков на Перевалке изменится работа светофора.

Мэрия решила внести изменения в режим работы светофора на перекрестке улиц Чапаева и Пархоменко с обустройством левоповоротных секций по Чапаева при движении от улицы Чкалова.

Также на перекрестке введут пешеходную фазу. Исключается одновременное движение транспорта и пешеходов. Движение пешеходов будет осуществляться на зеленый сигнал светофоров, транспорт в это время стоит по всем направлениям.

Изменения необходимы, чтобы повысить безопасность дорожного движения, предупредить ДТП, уменьшить взаимное влияние транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования, отметили в мэрии.

Новый режим начнет действовать с 1 июня. Водителей просят быть внимательными и следить за сигналами светофора.


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