Смертельная авария

Водитель погиб в перевернувшемся автокране в Петрозаводске

Автокран вылетел в кювет и врезался в столб, задев легковой автомобиль.





Авария произошла сегодня утром в карельской столице на улице Онежской флотилии в районе дома №24. По предварительным данным, водитель, управляя автокраном МАN, при повороте не справился с управлением. Транспортное средство выехало за пределы проезжей части и врезалось в опору уличного освещения и автомобиль Ford.





В результате происшествия водитель автокрана погиб на месте до приезда скорой помощи. Женщина-водитель легковушки получила травмы и госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в ГИБДД Карелии.





26.05.2017