26.05.2017
Смертельная авария
Водитель погиб в перевернувшемся автокране в Петрозаводске
Автокран вылетел в кювет и врезался в столб, задев легковой автомобиль.
Авария произошла сегодня утром в карельской столице на улице Онежской флотилии в районе дома №24. По предварительным данным, водитель, управляя автокраном МАN, при повороте не справился с управлением. Транспортное средство выехало за пределы проезжей части и врезалось в опору уличного освещения и автомобиль Ford.
В результате происшествия водитель автокрана погиб на месте до приезда скорой помощи. Женщина-водитель легковушки получила травмы и госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в ГИБДД Карелии.