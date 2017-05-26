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26.05.2017

Смертельная авария

Водитель погиб в перевернувшемся автокране в Петрозаводске

Автокран вылетел в кювет и врезался в столб, задев легковой автомобиль.

Авария произошла сегодня утром в карельской столице на улице Онежской флотилии в районе дома №24. По предварительным данным, водитель, управляя автокраном МАN, при повороте не справился с управлением. Транспортное средство выехало за пределы проезжей части и врезалось в опору уличного освещения и автомобиль Ford.

В результате происшествия водитель автокрана погиб на месте до приезда скорой помощи. Женщина-водитель легковушки получила травмы и госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в ГИБДД Карелии.


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  • интересно,а как механик выпустил данный автомобиль без тормозов на линию? (Гость)
    26.05.2017 15:11:13
    +1 -1
  • скорость превысил на повороте (Гость)
    26.05.2017 16:33:02
    +1 -1
  • А судя по фото, я вначале подумал, что водитель легковушки погибла. Там не слабо ее расплющило. (Гость)
    26.05.2017 17:20:53
    +1 -1


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