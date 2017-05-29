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29.05.2017

Скоро будет холодно

Тепло в домах Петрозаводска отключат постепенно

Жилой фонд планируют оставить без теплоснабжения к 29 мая.

В минувшую пятницу в Карелии в ряде районов началось отключение жилого фонда от тепла. В том числе, это коснулось и Петрозаводска. Однако батареи в квартирах города пока не стали холодными.

- Если вы обратили внимание, то принято решение начать отключать от тепла именно жилой фонд. Социальные объекты, там, где есть техническая возможность, пока отключаться не будут до той поры, пока не установится стабильная, комфортная температура воздуха, - пояснил начальник управления коммунального хозяйства Минстроя республики Дмитрий Горох.

Сейчас ТГК-1 готовит программу переключений и гидравлический расчет. Поэтому на полное отключение квартир от тепла потребуется большее время, чем обычно. Планируется, что окончательно батареи станут холодными во всех домах 29 мая.


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