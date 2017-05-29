Работа на местах

Врио главы Карелии осмотрел в Сортавале дома под переселение

Во врем визита в Сортавальский район Артур Парфенчиков проконтролировал строительство новых домов по программе переселения из аварийного фонда.





Всего в Сортавальском районе новые квартиры получат 308 человек. Одно из жилых зданий уже построено, два других сдадут в этом году.





Тридцатиквартирный дом на улице Западной введен в эксплуатацию в августе прошлого года. Артур Парфенчиков зашел в квартиры и пообщался с хозяевами, которые рассказали руководителю региона, что довольны новым жильем.





Идет строительство и на улице Пушкина. Сейчас там возводятся два трехэтажных дома. Один из них строит ООО «Шеф-монтаж». Завершены работы по установке окон первого этажа и кладке стен третьего этажа. Планируется, что в сентябре жильцы смогут отпраздновать здесь свое новоселье.





Строительством другого дома занималась компания «Альфа Менеджмент Групп». Поскольку подрядная организация не выполнила свои обязательства, государственный контракт с ней расторгнут. На объекте пока выполнены работы по кладке стен и армированию монолитного пояса первого этажа.





Как отметил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Дмитрий Матвиец, до конца июня в рамках конкурсных процедур будет выбрана компания, которая к октябрю-ноябрю сможет достроить дом.





По объектам незавершенного строительства ООО «Альфа Менеджмент Групп» проводится строительно-техническая экспертиза выполненных работ.





Улица Пушкина является перспективной для строительства нового жилья. Там будет снесено несколько старых домов и возведены новые, куда смогут переехать, в том числе, не попавшие в программу переселения жители соседних с Сортавалой сельских поселений.





– Здесь наиболее удобно будет построить дома с точки зрения инженерных коммуникаций и тех условий, которые могут быть созданы для переселенцев, – подчеркнул руководитель Минстроя республики.





29.05.2017