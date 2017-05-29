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29.05.2017

Попала под машину

Легковушка сбила женщину на «зебре» в Петрозаводске

В карельской столице местная жительница попала под колеса машины.

В минувшую субботу вечером в районе дома № 1 по улице Варкауса произошла авария. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Volkswagen, наехал на пешехода - 54-летнюю женщину.

В момент ДТП потерпевшая вместе с собакой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По ее словам, одна из машин остановилась, чтобы пропустить людей, а ехавшая в соседнем ряду – нет. Потерпевшая ударилась о лобовое стекло машины и отлетела на асфальт.

В результате аварии женщина получила множественные ушибы, синяки и сотрясение. Ее госпитализировали в БСМП.


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