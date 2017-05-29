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29.05.2017

Новые возможности

Три района Карелии включат в арктическую зону

Северные районы республики получат новый статус.

Часть нашего региона войдет в сухопутные территории арктической зоны России. Правительство РФ уже подготовило соответствующий указ, пишут «Известия» .

- Беломорский, Лоухский и Кемский муниципальные районы Карелии соответствуют особенностям Арктической зоны, определенным в Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, — пояснили изданию в пресс-службе Минэкономразвития.

Ранее о необходимости включить три района республики в Арктическую зону заявлял полномочный представитель президента РФ на Северо-Западе Николай Цуканов. По его мнению, это даст новые возможности в развитии региона и позволит получить дополнительные средства на развитие социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры.

Добавим, что 1 февраля 2017 года Минэк внес в правительство программу социально-экономического развития Арктической зоны на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, содержащую расчеты по финансированию проектов на общую сумму более 209,7 миллиарда рублей.


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