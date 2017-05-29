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29.05.2017

Сезон тазиков

Жители Петрозаводска останутся без горячей воды уже 5 июня

Почти сразу после отопления в домах карельской столицы пропадет и горячая вода.

Сегодня мэрия утвердила график испытаний тепловых сетей в 2017 году. Так, плановое отключение горячей воды в большинстве районов города пройдет с 5 по 26 июня включительно. В этот период понежится под душем не смогут жители Центра, Октябрьского и Первомайского проспектов, Радиозавода, в Привокзальном районе, а также жители Древлянки, Перевалки, Кукковки, Голиковки, Зареки, Сулажгоры, Рыбки и Пятого Поселка.

Котельная в Соломенном не будет работать с 18 июля по 24 июля включительно, в микрорайоне Птицефабрика - с 13 июня по 19, в микрорайоне Пески – с 13 июня по 22 июня. На Ключевой отключение горячей воды запланировано с 10 июля по 20 июля включительно.


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