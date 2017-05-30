Никто не застрахован

Клещи за неделю покусали более 260 человек в Карелии

С каждой неделей в республике все больше людей становятся жертвами паукообразных.





Всего на сегодня в лечебно-профилактические учреждения региона по поводу присасывания клещей обратились 417 человек, в том числе 89 детей. Из них за последнюю неделю - 265 человек, что не превышает среднемноголетних значений.





Случаи нападения паукообразных зарегистрированы на 12-ти административных территориях: в Петрозаводске, Костомукше, Сортавальском, Беломорском, Кондопожском, Медвежьегорском, Олонецком, Прионежском, Питкярантском, Пряжинском, Пудожском, Суоярвском районах.





На сегодня в Карелии от клещей обработаны 222,3 гектаров. Продолжается проведение профилактических прививок против энцефалита, с начала года вакцинировано и ревакцинировано 8 713 человек.





30.05.2017