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30.05.2017

Нашли нарушения

Лицензию отозвали у банка Петрозаводска

ЦБ оставил без лицензии местную кредитную организацию РИТЦ Банк.

Банк России отозвал лицензию у петрозаводской кредитной организации «Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)» (РИТЦ Банк). Он не является участником системы страхования вкладов, по величине активов на 1 мая занимал 555-е место, пишет ТАСС.

По данным ЦБ, РИТЦ Банк из-за острого дефицита ликвидности утратил способность выполнять обязательства перед кредиторами и фактически прекратил операционное обслуживание клиентов. При этом в действиях руководства и собственников усмотрели признаки недобросовестного поведения: они вывели активы, в результате чего банк полностью утратил капитал.

Ранее эта кредитная организация уже подвергалась мерам со стороны ЦБ. Петрозаводскому банку ограничивали осуществление отдельных операций. Однако до сих пор руководство и собственники РИТЦ Банка не предприняли эффективных шагов, чтобы нормализовать работу организации, считают в ЦБ.

В итоге в РИТЦ Банке назначили временную администрацию сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.


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  • еще в 2016 все деньги тама снял...шепнули... (Гость)
    30.05.2017 13:02:16
    +1 -1
  • Сидят на дереве два бегемота, шапочки вяжут. Тут над ними летит стая
    напильников. Вожак напильников:
    - Бегемоты, где юг?!
    Первый бегемот показывает на юг, и напильники улетают в указанном
    направлении. Через пару минут подлетает запоздавший напильник.
    - Бегемоты, куда напильники полетели?!
    Бегемот показывает на север. Напильник улетает. Второй бегемот:
    - Ты что?! Офигел?! Они же в противоположную сторону улетели!!!
    - А зачем ты мне вчера шапочку распустил? (Гость)
    30.05.2017 21:35:53
    +1 -1
  • Всё протухло и в кремле такую команду дают.Убирать всё что против их. Но ЭТО ВСЁ НЕ ДОЛГО ПРОДОЛЖАТЬСЯ БУДЕТ!!! Ваш народ готов к сюрпризам и от этого никуда не денетесь.. приезжий (Гость)
    30.05.2017 23:29:14
    +1 -1
  • Эту щоблу путинскую с его соратниками наконец-то решили отстранить (Гость)
    30.05.2017 23:37:41
    +1 -1


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