Нашли нарушения

Лицензию отозвали у банка Петрозаводска

ЦБ оставил без лицензии местную кредитную организацию РИТЦ Банк.





Банк России отозвал лицензию у петрозаводской кредитной организации «Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)» (РИТЦ Банк). Он не является участником системы страхования вкладов, по величине активов на 1 мая занимал 555-е место, пишет ТАСС





По данным ЦБ, РИТЦ Банк из-за острого дефицита ликвидности утратил способность выполнять обязательства перед кредиторами и фактически прекратил операционное обслуживание клиентов. При этом в действиях руководства и собственников усмотрели признаки недобросовестного поведения: они вывели активы, в результате чего банк полностью утратил капитал.





Ранее эта кредитная организация уже подвергалась мерам со стороны ЦБ. Петрозаводскому банку ограничивали осуществление отдельных операций. Однако до сих пор руководство и собственники РИТЦ Банка не предприняли эффективных шагов, чтобы нормализовать работу организации, считают в ЦБ.





В итоге в РИТЦ Банке назначили временную администрацию сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.





30.05.2017