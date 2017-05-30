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30.05.2017

Главное - безопасность

Врио главы Карелии рассказал в Москве о готовности региона к периоду летних лагерей

Артур Парфенчиков принял участие в заседании Координационного совета при Президенте РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Он выступил с докладом о готовности республики к детской оздоровительной кампании 2017 года.

Темой десятого заседания Координационного совета стало формирование современной системы организации безопасного отдыха и оздоровления детей. Как доложил врио главы Карелии, в этом году в республике планируется организовать отдых более 18 тысяч детей, что составляет 27,7% от общей численности школьников. По предварительным данным, поправить здоровье и отдохнуть смогут 6 568 карельских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В консолидированном бюджете Карелии на организацию оздоровительной кампании предусмотрено почти 93 миллиона рублей.

Главное место в организации предстоящей летней оздоровительной кампании, подчеркнул Артур Парфенчиков, занимают меры по обеспечению комплексной безопасности. Для этого в Карелии принят пакет правовых актов, которыми определен план совместных согласованных действий всех уровней власти, стандарт безопасности, а также полномочия в части обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в период летнего отдыха. Кроме того, в регионе сформирован и ведется реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. В нем содержатся сведения о 332 действующих лагерях. К 1 июня должна завершиться их проверка. Руководитель региона отметил и важность вопроса подготовки педагогов, которые должны работать в детских организациях отдыха. К новому летнему сезону в образовательных учреждениях Карелии подготовлены более 200 педагогических работников.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к руководству Министерства внутренних дел России и Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с просьбой оказания Карелии необходимой поддержки в вопросах обеспечения безопасности.

- Карелия – этой край, который привлекает огромное количество туристов, в том числе детей, и возможна организация стихийных детских лагерей отдыха. Поэтому это не только ответственность руководства республики, но и в первую очередь наша общая ответственность. Республике надо помогать и поддерживать. Только силами региона невозможно охватить контроль такой большой территории. Просьба отдельно поручить своим сотрудникам внимательно следить за Карелией, - заявила Валентина Матвиенко.


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