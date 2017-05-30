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30.05.2017

Финансовая помощь

Социальные стипендии начнут выплачивать студентам Карелии

По поручению врио губернатора в программу адресной социальной помощи внесут поправки, что позволит снова выплачивать социальные стипендии студентам вузов, техникумов и колледжей.

На состоявшейся в конце апреля встрече представители студенческого актива ПетрГУ обратились к Артуру Парфенчикову с просьбой восстановить социальные стипендии, выплаты которых прекращены по причине изменений федерального законодательства. Руководитель региона дал поручение заместителю премьер-министра Правительства Карелии Ларисе Подсадник решить этот вопрос.

− Сегодня мы можем констатировать, что поручение руководителя региона выполнено. К июлю завершится работа по внесению изменений в программу адресной социальной помощи, и с сентября студенты смогут получать социальные стипендии, − сказала Лариса Подсадник.

Сначала студенты из социально незащищенных семей получат единовременную материальную помощь, после чего им выдадут справки, которые позволят претендовать на социальную стипендию в образовательном учреждении.

− Важно и то, что социальная стипендия будет выплачиваться вне зависимости от успеваемости студента, − добавила заместитель премьер-министра.


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