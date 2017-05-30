30.05.2017
Не чист на руку
Экс-инспектор УФМС Карелии получил два года колонии за взяточничество
Бывший сотрудник иммиграционного контроля УФМС республики за деньги одобрил временное проживание в РФ гражданам соседних стран.
В 2015 году инспектор иммиграционного контроля получил взятку в 60 тысяч рублей от местного жителя. Деньги ему заплатили за содействие в беспрепятственном получении разрешений на временное проживание в Российской Федерации семи граждан их Таджикистана и трех граждан из Узбекистана.
Возбуждено уголовное дело. Суд назначил обвиняемому два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в Следкоме Карелии. Кроме того, мужчине предстоит выплатить штраф в 600 тысяч рублей.