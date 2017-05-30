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30.05.2017

Не чист на руку

Экс-инспектор УФМС Карелии получил два года колонии за взяточничество

Бывший сотрудник иммиграционного контроля УФМС республики за деньги одобрил временное проживание в РФ гражданам соседних стран.

В 2015 году инспектор иммиграционного контроля получил взятку в 60 тысяч рублей от местного жителя. Деньги ему заплатили за содействие в беспрепятственном получении разрешений на временное проживание в Российской Федерации семи граждан их Таджикистана и трех граждан из Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело. Суд назначил обвиняемому два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в Следкоме Карелии. Кроме того, мужчине предстоит выплатить штраф в 600 тысяч рублей.


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  • Сидят на дереве два бегемота, шапочки вяжут. Тут над ними летит стая
    напильников. Вожак напильников:
    - Бегемоты, где юг?!
    Первый бегемот показывает на юг, и напильники улетают в указанном
    направлении. Через пару минут подлетает запоздавший напильник.
    - Бегемоты, куда напильники полетели?!
    Бегемот показывает на север. Напильник улетает. Второй бегемот:
    - Ты что?! Офигел?! Они же в противоположную сторону улетели!!!
    - А зачем ты мне вчера шапочку распустил? (Гость)
    30.05.2017 21:40:18
    +1 -1


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