Не чист на руку

Экс-инспектор УФМС Карелии получил два года колонии за взяточничество

Бывший сотрудник иммиграционного контроля УФМС республики за деньги одобрил временное проживание в РФ гражданам соседних стран.





В 2015 году инспектор иммиграционного контроля получил взятку в 60 тысяч рублей от местного жителя. Деньги ему заплатили за содействие в беспрепятственном получении разрешений на временное проживание в Российской Федерации семи граждан их Таджикистана и трех граждан из Узбекистана.





Возбуждено уголовное дело. Суд назначил обвиняемому два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в Следкоме Карелии. Кроме того, мужчине предстоит выплатить штраф в 600 тысяч рублей.





30.05.2017