Дело закрыли

Гендиректор лагеря «Золото Белого моря» в Карелии за нарушения получил штраф

Денис Орлов, руководивший детским лагерем на берегу Белого моря, больше не является фигурантом уголовного дела. За некачественные услуги суд назначил ему только штраф.





По версии следствия, в июне 2016 года обвиняемый организовал туристическую программу «Сокровища Белого моря» на острове Сидоров Кандалакшского залива Белого моря на территории Лоухского района. В ней приняли участие 50 детей, которые проживали в четырех отдельно стоящих палаточных отрядах.





При проверке лагеря были выявлены многочисленные грубейшие нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм, что свидетельствует об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.





Так, обвиняемый не получил санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие летнего оздоровительного лагеря, не уведомил органы Роспотребнадзора о доставке организованных групп детей в лагерь железнодорожным, автомобильным и водным транспортом, нарушив правила безопасности при перевозке детей, не обеспечил палаточный лагерь устойчивой мобильной связью, не оборудовал на территории лагеря места складирования отходов.





- Дети на острове мылись в бане, эксплуатация которой осуществлялась с многочисленными нарушениями правил пожарной безопасности, которые могли привести к возникновению пожара. Медицинская помощь в лагере оказывалась врачом, не имеющим лицензии на меддеятельность, а часть медикаментов, изъятых из аптечки лагеря, были просроченными. В лагере не был обеспечен надлежащий питьевой режим, не оборудованы места для приготовления и хранения пищевых продуктов (кухня, кладовая, моечная), - рассказали в Следкоме Карелии.





Кроме того, находясь на острове Сидоров, обвиняемый организовал выходы в открытую акваторию Белого моря в непригодных спасательных жилетах и без сопровождения спасателей, используя при этом самодельные маломерные суда, с последующим купанием несовершеннолетних в необорудованных для этого местах, чем создал реальную угрозу их жизни.





В итоге в период функционирования лагеря в Лоухскую ЦРБ госпитализировали троих несовершеннолетних: двоих с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и одного с респираторным заболеванием.





- В ходе расследования уголовного дела обвиняемый примирился с потерпевшими и загладил причиненный преступлением вред. Также с учетом того, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести, в отношении Орлова уголовное дело прекращено. Ему назначен штраф в 100 тысяч рублей, - добавили в Следкоме.





30.05.2017