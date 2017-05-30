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30.05.2017

Много планов

Карелия надеется попасть в новую ФЦП по развитию туризма

Власти республики намерены получить дополнительную финансовую поддержку для благоустройства туристических объектов.

В Сортавальском районе прошло совещание, участники которого обсудили ход реализации проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Южная Карелия». О проделанной работе сообщили инвесторы проектов «Реконструкция горного парка «Рускеала», «Многофункциональный туристский комплекс «Белые мосты», «Природный парк «Водопады Карелии», «Гостинично-туристский комплекс «Ладожская усадьба», «Исторический, культурно-туристский комплекс «Гора Филина».

С докладом выступил министр культуры Алексей Лесонен. По его словам, в планах у Карелии принять участие в новой федеральной целевой программе по развитию туризма на 2019-2025 годы.

Между Правительством Республики и Федеральным агентством по туризму 22 февраля 2017 года подписано соглашение. Оно предусматривает предоставление субсидии в объеме 130 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию мероприятий ФЦП. Доля региональной казны составляет 30,5 миллиона рублей.

Средства запланированы на строительство трех объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Южная Карелия», расположенных в Сортавальском и Питкярантском районах. Это дороги «Подъезд к памятнику природы «Белые мосты», дороги к туристскому объекту горный парк «Рускеала» и дноуглубительные работы для организации водного подхода судов маломерного флота к гостиничному комплексу «Ладожская усадьба» в заливе Ниэмелянсалми Ладожского озера. На первый проект в 2017 году уйдет 108 миллионов рублей, на второй – 46 миллионов и на третий – 6,4 миллиона рублей.

Как рассказал Артур Парфенчиков, в настоящий момент Карелия предоставила заявку для участия и в новой ФЦП по развитию туризма на период 2019–2025 годы в рамках межрегионального маршрута «Серебряное ожерелье России».

- Планируется продолжение реализации автотуристского кластера «Беломорские петроглифы» и развитие туристко-рекреационного кластера «Южная Карелия», - отметил врио губернатора.


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  • Не. Я лучше в Турцию поеду. Там нормально.. тагил (Гость)
    30.05.2017 12:45:43
    +1 -1


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