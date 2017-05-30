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30.05.2017

Лучший среди лучших

Юный каратист из Карелии победил на первенстве мира по киокусинкай

Карельский спортсмен Марк Вологдин стал лучшим в мире в одной из самых трудных и жёстких разновидностей карате.

В Румынии с 27 по 28 мая проходил пятый чемпионат и первенство мира по киокусинкай. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 41 страны мира, в том числе представитель Карелии Марк Вологдин.

В возрастной группе юношей до 18 лет в весовой категории до 65 килограммов наш спортсмен боролся за медали с 18 соперниками. Однако Марк добрался до финала, где одержал победу над Владиславом Шабановым из Волгограда.

В итоге Вологдин стал обладателем золотой награды первенства. Кроме того, на соревнованиях он выполнил норматив мастера спорта.


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  • странно...чемпион мира и на тебе мастер токо...уж надоть дать МСМК..а то и заслуженного.... (Гость)
    30.05.2017 12:56:08
    +1 -1
  • Эти виды единоборств напридумывали столько .что не запомнишь всех названий,но люди ведутся,идут в секции дрыгать ногами и руками.... всё же это лучше,чем пиво бы лакали..... теннисист (Гость)
    30.05.2017 15:28:55
    +1 1-1
  • Будет работать охранником в гастрономе (Гость)
    30.05.2017 16:39:23
    +1 1-1
  • Сидят на дереве два бегемота, шапочки вяжут. Тут над ними летит стая
    напильников. Вожак напильников:
    - Бегемоты, где юг?!
    Первый бегемот показывает на юг, и напильники улетают в указанном
    направлении. Через пару минут подлетает запоздавший напильник.
    - Бегемоты, куда напильники полетели?!
    Бегемот показывает на север. Напильник улетает. Второй бегемот:
    - Ты что?! Офигел?! Они же в противоположную сторону улетели!!!
    - А зачем ты мне вчера шапочку распустил? (Гость)
    30.05.2017 21:35:18
    +1 -1


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