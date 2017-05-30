Лучший среди лучших

Юный каратист из Карелии победил на первенстве мира по киокусинкай

Карельский спортсмен Марк Вологдин стал лучшим в мире в одной из самых трудных и жёстких разновидностей карате.





В Румынии с 27 по 28 мая проходил пятый чемпионат и первенство мира по киокусинкай. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 41 страны мира, в том числе представитель Карелии Марк Вологдин.





В возрастной группе юношей до 18 лет в весовой категории до 65 килограммов наш спортсмен боролся за медали с 18 соперниками. Однако Марк добрался до финала, где одержал победу над Владиславом Шабановым из Волгограда.





В итоге Вологдин стал обладателем золотой награды первенства. Кроме того, на соревнованиях он выполнил норматив мастера спорта.





30.05.2017