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30.05.2017

Испытания начались

ЕГЭ по информатике и географии сдали более 400 школьников Карелии

Накануне будущие выпускники сдали первые два государственных экзамена по выбору.

Два экзамена по выбору сдали карельские одиннадцатиклассники 29 мая - информатику и географию. Испытание прошли более 400 школьников.

Для проведения ЕГЭ были задействованы 19 пунктов, где контроль за ходом экзаменов осуществляли представители Министерства образования республики, государственной экзаменационной комиссии, студенты из федерального корпуса общественных наблюдателей. Во всех пунктах обеспечена охрана общественного порядка и присутствие медицинских работников.

Экзамены прошли в штатном режиме, без технологических сбоев. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37 баллов, по информатике – 40 баллов. Результаты экзаменов участники смогут узнать не позднее 14 июня.


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