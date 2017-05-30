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30.05.2017

Заслуженная награда

Многодетной семье из Петрозаводска вручат орден «Родительская слава»

Супружеская пара из карельской столицы получит государственную награду.

В Москве 31 мая пройдет вручение орденов «Родительская слава». Награду получат и двое жителей Петрозаводска, многодетная семья Новик.

Семья Валерия и Татьяны образовалась в 1989 году, у супругов восемь детей разных возрастов. Семья ведет здоровый образ жизни, родители заботятся о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, подают им пример крепкой семьи.

В течение года по ходатайству мэрии Петрозаводска были собраны необходимые документы, и завтра, в Москве, на церемонии награждения, приуроченной к Международному дню защиты детей, петрозаводчан отметят высокой наградой. Кроме ордена одному из родителей выплачивается единовременное поощрение в 100 тысяч рублей.

Для справки: орден «Родительская слава» — государственная награда Российской Федерации, учрежденная Указом Президента России. Орденом награждаются родители либо усыновители, состоящие в браке, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.


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  • Сидят на дереве два бегемота, шапочки вяжут. Тут над ними летит стая
    напильников. Вожак напильников:
    - Бегемоты, где юг?!
    Первый бегемот показывает на юг, и напильники улетают в указанном
    направлении. Через пару минут подлетает запоздавший напильник.
    - Бегемоты, куда напильники полетели?!
    Бегемот показывает на север. Напильник улетает. Второй бегемот:
    - Ты что?! Офигел?! Они же в противоположную сторону улетели!!!
    - А зачем ты мне вчера шапочку распустил? (Гость)
    30.05.2017 21:36:41
    +1 -1


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