Заслуженная награда

Многодетной семье из Петрозаводска вручат орден «Родительская слава»

Супружеская пара из карельской столицы получит государственную награду.





В Москве 31 мая пройдет вручение орденов «Родительская слава». Награду получат и двое жителей Петрозаводска, многодетная семья Новик.





Семья Валерия и Татьяны образовалась в 1989 году, у супругов восемь детей разных возрастов. Семья ведет здоровый образ жизни, родители заботятся о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, подают им пример крепкой семьи.





В течение года по ходатайству мэрии Петрозаводска были собраны необходимые документы, и завтра, в Москве, на церемонии награждения, приуроченной к Международному дню защиты детей, петрозаводчан отметят высокой наградой. Кроме ордена одному из родителей выплачивается единовременное поощрение в 100 тысяч рублей.





Для справки: орден «Родительская слава» — государственная награда Российской Федерации, учрежденная Указом Президента России. Орденом награждаются родители либо усыновители, состоящие в браке, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.





30.05.2017