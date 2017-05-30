Не ушли от закона

Двое сотрудников Управтодор Карелии на взятках заработали 2,7 миллиона рублей

Работники «Управления автомобильных дорог республики» стали фигурантами уголовного дела о коррупции.





Как отметили в МВД региона, задержанные систематически незаконно получали денежные вознаграждения в крупном и особо крупном размерах. Установлено, что руководители госучреждения создали устойчивую организованную группу, чтобы получать взятки от представителей фирм, выполняющих работы по проектированию, строительству, ремонту и содержанию объектов дорожной отрасли Карелии. Злоумышленники требовали деньги за покровительство и победы на аукционах и конкурсах на заключение госконтрактов.





Полученные средства подельники обналичивали через подконтрольные компании в Петрозаводске и Санкт-Петербурге. По версии следствия, за два года незаконный доход подозреваемых превысил 2,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».





30.05.2017