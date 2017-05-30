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30.05.2017

Не ушли от закона

Двое сотрудников Управтодор Карелии на взятках заработали 2,7 миллиона рублей

Работники «Управления автомобильных дорог республики» стали фигурантами уголовного дела о коррупции.

Как отметили в МВД региона, задержанные систематически незаконно получали денежные вознаграждения в крупном и особо крупном размерах. Установлено, что руководители госучреждения создали устойчивую организованную группу, чтобы получать взятки от представителей фирм, выполняющих работы по проектированию, строительству, ремонту и содержанию объектов дорожной отрасли Карелии. Злоумышленники требовали деньги за покровительство и победы на аукционах и конкурсах на заключение госконтрактов.

Полученные средства подельники обналичивали через подконтрольные компании в Петрозаводске и Санкт-Петербурге. По версии следствия, за два года незаконный доход подозреваемых превысил 2,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».


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  • Потому и дорог нет,что всё растаскивается,нынче выход один у господина Царя: заменить бестолковую команду премьера(ДАМ) на думающего Кудрина и его людей, срочно начать перемены и наводить порядок по-настоящему,распустить ГД и СФ,рукоподнималок,на год-два без зарплаты,миллиарды сэкономит страна,прекратить кумовство в наборе на работу чиновников.....реанимировать "ОБХСС" и начальником поставить Навального(пусть на благо страны работает),у него уже готова база воров....ещё миллиардов 1000 сэкономит страна,ввести статью о конфискации по полной с коррупционеров,вытащить воровскую шваль и украденные ими деньги  из-за границы,опять же 100 миллиардов долларов прибыль,вот только тогда и начнётся подъём экономики.... Правдоруб-фантазёр (Гость)
    30.05.2017 21:31:11
    +1 1-1
  • Сидят на дереве два бегемота, шапочки вяжут. Тут над ними летит стая
    напильников. Вожак напильников:
    - Бегемоты, где юг?!
    Первый бегемот показывает на юг, и напильники улетают в указанном
    направлении. Через пару минут подлетает запоздавший напильник.
    - Бегемоты, куда напильники полетели?!
    Бегемот показывает на север. Напильник улетает. Второй бегемот:
    - Ты что?! Офигел?! Они же в противоположную сторону улетели!!!
    - А зачем ты мне вчера шапочку распустил? (Гость)
    30.05.2017 21:33:52
    +1 1-1
  • Молодец Правдоруб,хоть и фантазёр,пора начинать перестройку настоящую .а не воров плодить,что сейчас происходит с геометрической скоростью.пока не поздно..... Топор-профессионал... (Гость)
    30.05.2017 23:54:48
    +1 -1
  • Вообще удивительно ,как Царь разрешает наживаться на людях микрофинансовым организациям.к примеру.под 750%,...банки не дают кредиты из-за кредитных историй.порой при липовых и отсталых сведениях,многие брали кредиты в Русских стандартах,тинькоффах,восточного банка,где грабёж по полной, ещё раньше,и при развале и кризисе страны им бы помочь!!!а не наоборот,бросать их на растерзание жуликам из микро-финансовых "организаций".а помочь просто,дать возможность реструктуризировать свои кредиты ,взятые под большие проценты и влетевших с потерей работы в просрочки,дать им под 8-10% годовых,чтобы они закрыли все дыры в грабительских банках и начали жить заново...,у нас кругом недоработки или вредительство,тут кто как хочет,а взточники уже никого не удивляют,они крегом.... Шире смотреть на опускающуюся рашку... (Гость)
    31.05.2017 00:20:31
    +1 1-1


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