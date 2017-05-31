Продуктовая корзина

Капуста и картошка продолжают дорожать в магазинах Карелии

Цены на некоторые продукты в республике меняются каждую неделю.





За минувшие семь дней среди плодоовощной продукции выросла стоимость белокочанной капусты, яблок и картофеля. Эти продукты подорожали на 5,8%, 3,8% и 2,9% соответственно. Кроме того, на 1,0% увеличилась цена хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов.





В то же время стоимость свежих помидоров и огурцов снизилась на 5,1% и 4,3% соответственно. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 1,7% подешевели куриные яйца.





31.05.2017