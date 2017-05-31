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31.05.2017

Продуктовая корзина

Капуста и картошка продолжают дорожать в магазинах Карелии

Цены на некоторые продукты в республике меняются каждую неделю.

За минувшие семь дней среди плодоовощной продукции выросла стоимость белокочанной капусты, яблок и картофеля. Эти продукты подорожали на 5,8%, 3,8% и 2,9% соответственно. Кроме того, на 1,0% увеличилась цена хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов.

В то же время стоимость свежих помидоров и огурцов снизилась на 5,1% и 4,3% соответственно. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 1,7% подешевели куриные яйца.


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  • А гречка как?. Александр (Гость)
    31.05.2017 12:01:28
    +1 1-1
  • Что там с турнепсом? Люди интересуются (Гость)
    31.05.2017 13:07:55
    +1 1-1
  • Пора сваливать из рашки. Даже не по экономическим соображениям. Людишки с каждым годом всё дебильнее становятся. Взять даже к примеру этого местного модера. Ущербный человек. Тупой как пробка. (Гость)
    31.05.2017 18:09:22
    +1 1-1
  • Модера понять можно и нужно,если бы не мы ,то он без работы остался бы давно..... Болтун (Гость)
    31.05.2017 18:22:09
    +1 -1

  • Пора сваливать из рашки. Даже не по экономическим соображениям. Людишки с каждым годом всё дебильнее становятся. Взять даже к примеру этого местного модера. Ущербный человек. Тупой как пробка. (Гость)
    Цитировать
    А если ножки в троне подпилить-может и откинется??? И жизнь пойдёт по другому.. евсей (Гость)
    31.05.2017 18:29:49
    +1 -1


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