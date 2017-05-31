Подготовка к торжеству

Владислав Косарев и Стас Костюшкин споют на Дне Карелии

Известные российские исполнители выступят в день рождения республики в Олонце.





Заместитель премьер-министра Правительства Карелии Лариса Подсадник назвала имена звезд, приглашенных на празднование Дня Республики. 10 июня на главной сцене в Олонце для жителей и гостей праздника выступят известный своим редким баритоном Владислав Косарев и эстрадный певец Стас Костюшкин.





- Владислав Косарев - это филармоническая звезда, замечательный певец и исполнитель, которого мы уже слышали в нашей республике. Это великолепный голос, интересный репертуар и песни, которые запоминаются. Я думаю, все получат истинное удовольствие от его выступления. В вечерней программе праздника мы также ждем эстрадных артистов, и в этом году нас порадует своим исполнительским искусством Стас Костюшкин - бывший участник группы «Чай вдвоем». А после концерта для молодежи пройдет дискотека с участием одного из лучших диджеев России, - рассказала Лариса Подсадник.





Как отметила заместитель премьер-министра, в целом программа Дня Республики в Олонце очень насыщенная и интересная: пройдут выставки, концерты, театрализованные представления.





- Пользуясь случаем, хотела бы всех жителей и гостей Карелии пригласить в древний и красивый город Олонец. При поддержке республики Олонец постарался, подготовил замечательную программу. Надеемся, что все, кто побывает на празднике, получат от него удовольствие, что он подарит хорошее настроение и праздничную атмосферу, - подчеркнула Лариса Подсадник.





31.05.2017