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31.05.2017

Подготовка к торжеству

Владислав Косарев и Стас Костюшкин споют на Дне Карелии

Известные российские исполнители выступят в день рождения республики в Олонце.

Заместитель премьер-министра Правительства Карелии Лариса Подсадник назвала имена звезд, приглашенных на празднование Дня Республики. 10 июня на главной сцене в Олонце для жителей и гостей праздника выступят известный своим редким баритоном Владислав Косарев и эстрадный певец Стас Костюшкин.

- Владислав Косарев - это филармоническая звезда, замечательный певец и исполнитель, которого мы уже слышали в нашей республике. Это великолепный голос, интересный репертуар и песни, которые запоминаются. Я думаю, все получат истинное удовольствие от его выступления. В вечерней программе праздника мы также ждем эстрадных артистов, и в этом году нас порадует своим исполнительским искусством Стас Костюшкин - бывший участник группы «Чай вдвоем». А после концерта для молодежи пройдет дискотека с участием одного из лучших диджеев России, - рассказала Лариса Подсадник.

Как отметила заместитель премьер-министра, в целом программа Дня Республики в Олонце очень насыщенная и интересная: пройдут выставки, концерты, театрализованные представления.

- Пользуясь случаем, хотела бы всех жителей и гостей Карелии пригласить в древний и красивый город Олонец. При поддержке республики Олонец постарался, подготовил замечательную программу. Надеемся, что все, кто побывает на празднике, получат от него удовольствие, что он подарит хорошее настроение и праздничную атмосферу, - подчеркнула Лариса Подсадник.


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  • -Где Кобзон?????!!!!
    А что за праздник без Кобзона? ?????. helganz70 (Гость)
    31.05.2017 15:43:51
    +1 -1
  • Фото хорошее,с ухмылкой:" вот мол дураки,нам ещё и деньги платят?!". Стас певец? для Карелии сойдёт... (Гость)
    31.05.2017 18:13:24
    +1 -1
  • Влад да Стас-какие они певцы!Сдели-бы старики дома.. евсей (Гость)
    31.05.2017 18:26:59
    +1 -1
  • хто такие? (Гость)
    31.05.2017 18:43:46
    +1 -1


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