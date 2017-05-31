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31.05.2017

Для безопасности на дорогах

В Петрозаводске приведут в порядок 16 пешеходных переходов

В мэрии города обсудили статистику по ДТП, дорожный ремонт и обновление разметки.

Как доложил главе Петрозаводска начальник ГИБДД карельской столицы Алексей Андреев, общее количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 6%, также на 6,3% уменьшилось количество пострадавших.

Основная часть аварий происходит по вине водителей. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2016-го снизился на 11,1%. За указанный период по этой причине зарегистрировано 64 ДТП, что составило 82,1% от всех аварий, произошедших на территории Петрозаводска.

В этой связи члены комиссии решили привлекать активных жителей, взаимодействующих с мэрий, к участию в мероприятиях, направленных на пресечение фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Также в мэрии обсудили действенные меры по обустройству пешеходных переходов, расположенных вблизи школ. Всего в Петрозаводске насчитывается 35 подобных зебр. В этом году, в планах администрации города привести в соответствие с государственными стандартами 16 пешеходных переходов - их оборудуют новыми дорожными знаками, нанесут износостойкую разметку, установят ограждения.

- Работы начнутся в конце июня. На эти цели предусмотрены средства бюджета в размере около 100 миллионов рублей, в случае образования экономии после проведения аукционов, средства также пойдут на ямочный ремонт и обеспечение безопасности дорожного движения. Пообъектная готовность у нас есть, будем также актуализировать предложения, поступившие от горожан и общественных контролеров, - сказала Ирина Мирошник.


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  • Сколько скоммуниздят потом по уголовным делам посмотрим..... Нищий карел (Гость)
    31.05.2017 18:10:48
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