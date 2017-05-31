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31.05.2017

Внимание, розыск!

Девушка-подросток без вести пропала в Петрозаводске

Полиция карельской столицы просит помощи в поиске местной жительницы.

Сотрудники МВД города разыскивают несовершеннолетнюю Еву Нифантьеву 2002 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 9 мая 2017 года.

На вид девушке 15-16 лет, худощавого телосложения, рост около 165 сантиметров, прямые волосы окрашены в рыжий цвет. Была одета в зеленую толстовку с белой надписью, голубые джинсы, черную кепку и черный шарф, темные кроссовки.

Полиция просит граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщать информацию по телефонам: 8-911-415-25-87, (8147-2) 739-154 или 02 (с мобильного 102).


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  • Через 9 месяцев проявится.... Ждём*с (Гость)
    31.05.2017 18:17:18
    +1 -1
  • ОЧЕНЬ ЖАЛЬ-ПОДРОСТОК ПРОПАЛ.КАК-ЖЕ ТАК РОДИТЕЛИ???????????????. авсей (Гость)
    31.05.2017 18:21:04
    +1 -1


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