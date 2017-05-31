Внимание, розыск!

Девушка-подросток без вести пропала в Петрозаводске

Полиция карельской столицы просит помощи в поиске местной жительницы.





Сотрудники МВД города разыскивают несовершеннолетнюю Еву Нифантьеву 2002 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 9 мая 2017 года.





На вид девушке 15-16 лет, худощавого телосложения, рост около 165 сантиметров, прямые волосы окрашены в рыжий цвет. Была одета в зеленую толстовку с белой надписью, голубые джинсы, черную кепку и черный шарф, темные кроссовки.





Полиция просит граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщать информацию по телефонам: 8-911-415-25-87, (8147-2) 739-154 или 02 (с мобильного 102).





31.05.2017