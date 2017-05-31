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31.05.2017

Пустые кошельки

Организации Карелии задолжали сотрудникам свыше 53 миллионов рублей

С каждым месяцем долги республиканских предприятий по зарплатам растут.

На 1 мая размер просроченной задолженности по заработной плате в крупных и средних организациях региона составил 53 миллиона 954 тысячи рублей. По сравнению с 1 апреля 2017 года эта сумма увеличилась в 1,6 раз.

Всего у различных предприятий и фирм есть долги перед 1 884 сотрудниками. Просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 мая составила 53 миллиона 824 тысяч рублей, или 99,8% от общей суммы. Еще 130 тысяч, или 0,2%, - это долги, возникшие из-за несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней.


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  • -Такими темпами и кашу по праздникам....))))). helganz70 (Гость)
    31.05.2017 15:41:28
    +1 -1


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