Пустые кошельки

Организации Карелии задолжали сотрудникам свыше 53 миллионов рублей

С каждым месяцем долги республиканских предприятий по зарплатам растут.





На 1 мая размер просроченной задолженности по заработной плате в крупных и средних организациях региона составил 53 миллиона 954 тысячи рублей. По сравнению с 1 апреля 2017 года эта сумма увеличилась в 1,6 раз.





Всего у различных предприятий и фирм есть долги перед 1 884 сотрудниками. Просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 мая составила 53 миллиона 824 тысяч рублей, или 99,8% от общей суммы. Еще 130 тысяч, или 0,2%, - это долги, возникшие из-за несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней.





31.05.2017