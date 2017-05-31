Разговоры о деньгах

Карельская делегация примет участие в Петербургском экономическом форуме

В Северной столице с 1 по 3 июня пройдет XXI Петербургский международный экономический форум. Делегацию из нашей республики возглавит руководитель региона Артур Парфенчиков.





В рамках экономического форума состоятся встречи карельской делегации с федеральными министрами, руководителями ряда российских регионов и представителями деловых кругов.





На первый день форума запланировано подписание соглашений о сотрудничестве Правительства Карелии с ПАО «Почта Банк», Правительством Кабардино-Балкарской Республики, Правительством Ульяновской области, АО «Газпромбанк». Врио главы Карелии Артур Парфенчиков даст интервью информационному агентству «ТАСС» и проведет встречи с руководителями крупных российских и зарубежных компаний.





Второй день работы включает участие карельской делегации в пленарном заседании. Кроме того, руководитель республики и премьер-министр Правительства Карелии Алекс андр Чепик приглашены на традиционный деловой завтрак « Сбербанка » с прямой трансляцией на телеканале «Россия 24». На мероприятии образовательного холдинга «Просвещение» в качестве спикера врио главы республики выступит на тему «Образование в регионах: затраты или инвестиции». Затем состоится подписание соглашения о сотрудничестве с Правительством Карачаево-Черкесской Республики.





31.05.2017