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31.05.2017

Выпускные экзамены

Школьники Карелии сдали первый обязательный ЕГЭ

Сегодня выпускники написали итоговую работу по математике.

Школьники республики приступили к написанию ЕГЭ по математике базового уровня. Это один из обязательных предметов, которые необходимы для получения аттестата. На экзамен зарегистрировался 2 861 выпускник.

Для проведения ЕГЭ задействованы 39 экзаменационных пунктов, в том числе два на дому – для участников с ограниченными возможностями здоровья. Члены государственной экзаменационной комиссии и представители Министерства образования региона контролируют соблюдение требований порядка ЕГЭ и действия организаторов.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится три часа.

Успешная сдача ЕГЭ по математике базового уровня позволяет поступить в вузы, у которых в перечне вступительных испытаний при приеме на обучение отсутствует предмет «Математика».


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