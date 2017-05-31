Выпускные экзамены

Школьники Карелии сдали первый обязательный ЕГЭ

Сегодня выпускники написали итоговую работу по математике.





Школьники республики приступили к написанию ЕГЭ по математике базового уровня. Это один из обязательных предметов, которые необходимы для получения аттестата. На экзамен зарегистрировался 2 861 выпускник.





Для проведения ЕГЭ задействованы 39 экзаменационных пунктов, в том числе два на дому – для участников с ограниченными возможностями здоровья. Члены государственной экзаменационной комиссии и представители Министерства образования региона контролируют соблюдение требований порядка ЕГЭ и действия организаторов.





Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится три часа.





Успешная сдача ЕГЭ по математике базового уровня позволяет поступить в вузы, у которых в перечне вступительных испытаний при приеме на обучение отсутствует предмет «Математика».





31.05.2017