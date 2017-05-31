Развитие спорта

Два карельских спортивных проекта получат финансовую помощь от Фонда Тимченко

Общественные организации из Медвежьегорска и Пряжи стали победителями пятого конкурса «Добрый лед».





Стали известны названия организаций, проекты которых отобраны экспертным советом пятого конкурса проектов развития хоккея «Добрый лед» Фонда Тимченко. Из 55 присланных на конкурс заявок 17 проектов получат поддержку программы.





Номинации конкурса остались прежними: «Первые шаги на льду» — работа с малышами до 6 лет, в том числе обучение основам катания, «В хоккей играют настоящие девчонки» — развитие женского хоккея, работа с женскими командами, «Команда нашего двора» — развитие дворового хоккея в малых городах и сельской местности, «Хоккей без барьеров» — вовлечение в занятия хоккеем детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, трудных подростков и социализация детей через спорт. Для проектов, направленных на развитие детского следж-хоккея, Фонд Тимченко учредил отдельный конкурс.





Экспертный совет принял решение поддержать 17 проектов: 13 проектов из Северо-Западного, по два из Приволжского и Дальневосточного федеральных округов. В число победителей вошли два проекта из Карелии: Медвежьегорской местной общественной организации «Спортивный клуб МЕДВЕДЬ» и Фонда содействия развитию гражданских инициатив Пряжинского района «Мельница».





31.05.2017