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01.06.2017

Причуды погоды

Сильный ветер прогнозируют в Карелии

В первый день лета республику ждет ухудшение погоды.

Сегодня, 1 июня, по информации Карельского ЦГМС, днем на территории региона ожидается ухудшение погоды. Синоптики отмечают, что усилится северно-западный и западный ветер. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. Кроме того, в северных районах Карелии ожидаются дождь и мокрый снег.

Существует небольшая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.


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  • Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://qrurl.cc/rak (Гость)
    01.06.2017 18:35:44
    +1 -1


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