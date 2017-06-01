Причуды погоды

Сильный ветер прогнозируют в Карелии

В первый день лета республику ждет ухудшение погоды.





Сегодня, 1 июня, по информации Карельского ЦГМС, днем на территории региона ожидается ухудшение погоды. Синоптики отмечают, что усилится северно-западный и западный ветер. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. Кроме того, в северных районах Карелии ожидаются дождь и мокрый снег.





Существует небольшая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.





01.06.2017