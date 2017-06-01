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01.06.2017

ДТП в городе

Мужчина пострадал в столкновении машин в Карелии

В Лахденпохском районе республики произошла авария с участием легковушки и минивэна.

Накануне в 08:20 в Лахденпохье водитель, управляя автомобилем Opel Zafira, выезжал со двора на главную дорогу. При этом во время поворота налево машина столкнулась с двигающимся в прямом направлении Chevrolet Lacetti, сообщили в ГИБДД Карелии.

В результате происшествия травмы получил водитель минивэна, 36-летний мужчина. Также в момент ДТП в салоне Chevrolet находился пятилетний ребенок. К счастью, он не пострадал, поскольку сидел в специальном детском удерживающем кресле.


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    01.06.2017 18:35:42
    +1 -1


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