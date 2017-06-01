01.06.2017
ДТП в городе
Мужчина пострадал в столкновении машин в Карелии
В Лахденпохском районе республики произошла авария с участием легковушки и минивэна.
Накануне в 08:20 в Лахденпохье водитель, управляя автомобилем Opel Zafira, выезжал со двора на главную дорогу. При этом во время поворота налево машина столкнулась с двигающимся в прямом направлении Chevrolet Lacetti, сообщили в ГИБДД Карелии.
В результате происшествия травмы получил водитель минивэна, 36-летний мужчина. Также в момент ДТП в салоне Chevrolet находился пятилетний ребенок. К счастью, он не пострадал, поскольку сидел в специальном детском удерживающем кресле.