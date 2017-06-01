ДТП в городе

Мужчина пострадал в столкновении машин в Карелии

В Лахденпохском районе республики произошла авария с участием легковушки и минивэна.





Накануне в 08:20 в Лахденпохье водитель, управляя автомобилем Opel Zafira, выезжал со двора на главную дорогу. При этом во время поворота налево машина столкнулась с двигающимся в прямом направлении Chevrolet Lacetti, сообщили в ГИБДД Карелии.





В результате происшествия травмы получил водитель минивэна, 36-летний мужчина. Также в момент ДТП в салоне Chevrolet находился пятилетний ребенок. К счастью, он не пострадал, поскольку сидел в специальном детском удерживающем кресле.





01.06.2017