Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
01.06.2017

Временные неудобства

Электричество отключат в одном из районов Петрозаводска

В связи с плановыми работами на сетях жители Соломенного временно останутся без света.

Отключение электроэнергии проведет «Прионежская сетевая компания». Свет пропадет в жилом районе Соломенное (Громовская сторона) 1 июня с 10:00 до 15:00. Это необходимо в связи с плановыми работами на участке ВЛ-6 кВ фидера Л-23-18.

Также электроснабжение отключат 2 июня на улицах Прибрежная, Лесопильная, Пролетарская, Пришвина, Садовая с 10:00 до 16:00.


« Мужчина пострадал в столкновении машин в КарелииФестиваль «Мельница Сампо» в честь Дня Карелии пройдет в Москве »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://qrurl.cc/rak (Гость)
    01.06.2017 18:35:39
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]