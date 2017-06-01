Временные неудобства

Электричество отключат в одном из районов Петрозаводска

В связи с плановыми работами на сетях жители Соломенного временно останутся без света.





Отключение электроэнергии проведет «Прионежская сетевая компания». Свет пропадет в жилом районе Соломенное (Громовская сторона) 1 июня с 10:00 до 15:00. Это необходимо в связи с плановыми работами на участке ВЛ-6 кВ фидера Л-23-18.





Также электроснабжение отключат 2 июня на улицах Прибрежная, Лесопильная, Пролетарская, Пришвина, Садовая с 10:00 до 16:00.





01.06.2017