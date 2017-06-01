Карельскую культуру в массы

Фестиваль «Мельница Сампо» в честь Дня Карелии пройдет в Москве

В российской столице проведутфестиваль народов нашей республики на площадке музея-заповедника «Коломенское».





В Москве экспозиция музея деревянного зодчества Коломенского станет естественной декорацией для разнообразной и насыщенной культурной программы фестиваля «Мельница Сампо», который пройдет 10 июня. Его проведут в честь дня рождения нашего региона.





На зеленых полянах под открытым небом свое мастерство и особенности культуры многонациональной Карелии покажут песенные и танцевальные коллективы как из самой республики, так и из Москвы. Гости Коломенского станут участниками уникального интерактивного действа – старинного обряда Кемской волости – «Свадебный уклад на поморский лад» в исполнении творческого коллектива историко-краеведческого музея «Поморье» из города Кемь.





Взрослые и дети примут участие в обрядовых хороводах, посоревнуются в традиционной игре кююккя (карельский аналог игры «городки»), поучаствуют в занимательных конкурсах на знание уникальной истории, легенд и традиций Земли Сампо. «Город мастеров» встретит гостей насыщенной программой и сувенирной ярмаркой изделий народных промыслов. Мастера-ремесленники поделятся секретами и навыками традиционных карельских ремесел: плетения, резьбы по камню и дереву, вышивке, берестоплетению, керамической игрушке.





На фестивале можно будет продегустировать традиционные блюда национальной карельской кухни и освоить азы приготовления царицы карельского праздничного стола – калитки.





Любители живой природы смогут пообщаться с северными ездовыми собаками (хаски, маламуты и самоеды), больше узнать о таком туристическом бренде как всесезонные туры с ездовыми собаками, которые сделают путешествие по Земле Сампо поистине незабываемым.





01.06.2017