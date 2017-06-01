Меры предосторожности

Жилые районы Петрозаводска обработали от клещей

Всего на сегодня в карельской столице акарицидную обработку провели на площади в 80 гектаров.





Согласно заключенным договорам меду мэрией и фирмой «КарелДезСервис» в конце мая специалисты подрядной организации провели акарицидную обработку территорий общего пользования площадью 80 гектаров.





Специальные средства от клещей распылили в жилых районах: Древлянка, Ключевая, Перевалка, Центр, Первомайский, Зарека, Голиковка, Кукковка, в районе Чертового стула и Сайнаволок.





01.06.2017