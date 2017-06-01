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01.06.2017

Меры предосторожности

Жилые районы Петрозаводска обработали от клещей

Всего на сегодня в карельской столице акарицидную обработку провели на площади в 80 гектаров.

Согласно заключенным договорам меду мэрией и фирмой «КарелДезСервис» в конце мая специалисты подрядной организации провели акарицидную обработку территорий общего пользования площадью 80 гектаров.

Специальные средства от клещей распылили в жилых районах: Древлянка, Ключевая, Перевалка, Центр, Первомайский, Зарека, Голиковка, Кукковка, в районе Чертового стула и Сайнаволок.


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  • Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://qrurl.cc/rak (Гость)
    01.06.2017 18:35:35
    +1 -1


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