01.06.2017
Меры предосторожности
Жилые районы Петрозаводска обработали от клещей
Всего на сегодня в карельской столице акарицидную обработку провели на площади в 80 гектаров.
Согласно заключенным договорам меду мэрией и фирмой «КарелДезСервис» в конце мая специалисты подрядной организации провели акарицидную обработку территорий общего пользования площадью 80 гектаров.
Специальные средства от клещей распылили в жилых районах: Древлянка, Ключевая, Перевалка, Центр, Первомайский, Зарека, Голиковка, Кукковка, в районе Чертового стула и Сайнаволок.