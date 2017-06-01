Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
01.06.2017

Не чист на руку

Сотрудник РЖД в Карелии получил 3,5 года колонии за взяточничество

Заместитель начальника Петрозаводской дистанции электроснабжения филиала РЖД отсидит срок в колонии и выплатит 3,5 миллиона рублей штрафа.

Установлено, что подсудимый получил взятку в сумме более 350 тысяч рублей за согласование работ по прокладке оптоволоконного кабеля по существующим линиям опор электропередач, принадлежащих АО «РЖД», вдоль железнодорожных путей на объектах другого акционерного общества, сообщили в Следкоме Карелии.

Изначально злоумышленник потребовал передать ему 370 тысяч рублей, а при отказе угрожал увеличить сроки согласования и вообще отказать в проведении работ. Но затем он снизил сумму взятки. После получения первой части денег, обвиняемого задержали.

Суд назначил нарушителю 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, мужчине придется заплатить штраф в 3,5 миллионов рублей.


« Жилые районы Петрозаводска обработали от клещейВрио главы Карелии в Москве предложил новшества в организации детского отдыха »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://qrurl.cc/rak (Гость)
    01.06.2017 18:35:32
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]