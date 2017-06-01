Не чист на руку

Сотрудник РЖД в Карелии получил 3,5 года колонии за взяточничество

Заместитель начальника Петрозаводской дистанции электроснабжения филиала РЖД отсидит срок в колонии и выплатит 3,5 миллиона рублей штрафа.





Установлено, что подсудимый получил взятку в сумме более 350 тысяч рублей за согласование работ по прокладке оптоволоконного кабеля по существующим линиям опор электропередач, принадлежащих АО «РЖД», вдоль железнодорожных путей на объектах другого акционерного общества, сообщили в Следкоме Карелии.





Изначально злоумышленник потребовал передать ему 370 тысяч рублей, а при отказе угрожал увеличить сроки согласования и вообще отказать в проведении работ. Но затем он снизил сумму взятки. После получения первой части денег, обвиняемого задержали.





Суд назначил нарушителю 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, мужчине придется заплатить штраф в 3,5 миллионов рублей.





01.06.2017