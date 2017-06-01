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01.06.2017

Для безопасности

Врио главы Карелии в Москве предложил новшества в организации детского отдыха

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел селекторное совещание по вопросам организации летнего отдыха и оздоровления детей. В его работе принял участие и Артур Парфенчиков.

Как отметил Дмитрий Медведев, открывая совещание, ключевой темой в летний период являются вопросы обеспечения безопасности детей.

- Поездка в лагерь – это всегда отличная возможность отдохнуть, познакомиться с друзьями, узнать много нового. В то же время надо, чтобы всё это было как следует организовано, чтобы ничто не угрожало ни здоровью, ни тем более жизни детей. У нас случаются проблемы, трагедии случаются, и в прошлом году это было. Надо сделать всё, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, - заявил премьер-министр.

Дмитрий Медведев напомнил, что в прошлом году существенно усовершенствована нормативно-правовая база, которая касается детского отдыха. Полномочия по его организации теперь закреплены за Министерством образования. Кроме того, стали жестче требования к компаниям, которые предоставляют услуги по организации детского отдыха.

Председатель Правительства России подчеркнул, что руководители регионов лично должны контролировать, как организован отдых детей в первую очередь с точки зрения безопасности.

- По возможности все руководители субъектов Федерации сами должны ездить, смотреть, общаться с детьми, персоналом детских учреждений, следить за тем, как реализуется законодательство, современные требования. Если есть хоть какие-то сомнения, принимать оперативные меры, при необходимости сообщать Министерству образования, - заявил Дмитрий Медведев.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков, который присутствовал на совещании лично, отчитался о готовности республики к предстоящей оздоровительной кампании. В регионе она уже началась для 700 детей, открылись 24 лагеря семидневного пребывания и 24 специализированных профильных. Всего отдохнуть и поправить здоровье должны более 18 тысяч карельских ребят.

Руководитель региона выступил с рядом инициатив, касающихся нормативной базы по организации детского отдыха. В частности, Артур Парфенчиков предложил инициировать Минобрнауки России разработку Профессионального стандарта педагога сферы каникулярного отдыха и оздоровления детей, а также программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих и педагогических работников.

Кроме того, для применения единых подходов в организации работы оздоровительных лагерей, как отметил врио главы Карелии, от Минобрнауки России необходимо принятие нормативных актов по обеспечению федерального государственного контроля за соблюдением требований федерального законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей, разработка и принятие примерных положений организаций отдыха детей и их оздоровления. Также, считает Артур Парфенчиков, необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и предусмотреть ответственность за невыполнение требований, предъявляемых к организациям отдыха.


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    01.06.2017 18:35:30
    +1 -1


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